Эксперты объяснили значение применения натрийионных аккумуляторов в ИБП

В ближайшие пять лет натрийионные аккумуляторы могут занять не менее 35–40% рынка в России. Одна из ключевых сфер, ожидающих рост в этом контексте, — это промышленные источники бесперебойного питания (ИБП), рассказал «Известиям» 23 апреля доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.