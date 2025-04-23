Эксперты объяснили значение применения натрийионных аккумуляторов в ИБП

В ближайшие пять лет натрийионные аккумуляторы могут занять не менее 35–40% рынка в России. Одна из ключевых сфер, ожидающих рост в этом контексте, — это промышленные источники бесперебойного питания (ИБП), рассказал «Известиям» 23 апреля доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
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