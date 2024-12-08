Армейское командование Сирии объявило о завершении правления Асада

Фото: smartpress.by Новости дня за сегодня сообщают о том, что командование сирийской армии объявило о завершении правления президента Башара Асада, что стало значимым событием в политической жизни страны.
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