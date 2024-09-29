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Царьград

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Самолет рейса из Москвы в Самару экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира

Самолет рейса из Москвы в Самару экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира

Летевший из Внуково в Самару самолет русской авиакомпании экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира.

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