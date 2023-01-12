Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Президент США Джо Байден «прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители». Такое предположение сделал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя обнаружение в центре имени Байдена секретных документов.
Президент США Джо Байден «прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители». Такое предположение сделал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя обнаружение в центре имени Байдена секретных документов.
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