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Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Президент США Джо Байден «прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители». Такое предположение сделал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя обнаружение в центре имени Байдена секретных документов.

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