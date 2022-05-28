Умерла, так умерла!

Nattalie R Честно скажу, удивилась до потери дара речи! Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля обладателей сим-картИ заметьте, это пишет РБК, практически иноагент! Понимаете, да? Уезжали с воплями и грязной бранью в сторону как страны, так и нас — «не такого» народа, а возвращаются практически ползком!Причём, что вгоняет меня в ступор, с железобетонной уверенностью, что вернутся к тем же местам у жирной кормушки, откуда снова будут отсасывать бюджет на такие суммы, что хватило бы на год жизни небольшому городку.