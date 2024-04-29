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Это дешевле: в Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине

Это дешевле: в Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине

Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

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