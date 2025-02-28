VK узнала, что чаще всего «лайкают» россияне

Ко Дню лайка, который отмечается 1 марта, аналитики VK провели исследование, чтобы выяснить, какие темы наиболее популярны среди российской аудитории в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен».
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