Девочки живут с бабушкой чтобы у отчима не было соблазнов...

Женщина второй раз замужем и боится со своим мужем оставлять дочерей от первого брака.На кой черт такой муж? И вообще, стоит ли повторно выходить замуж, если у тебя есть дочери?Из-за этой модной болезни долгое время не видела многих приятельниц.