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Овечкина унизили в Америке? Суперзвезду из России умудрились поселить в подвале: «Как будто нахожусь в тюрьме»

Овечкина унизили в Америке? Суперзвезду из России умудрились поселить в подвале: «Как будто нахожусь в тюрьме»

«Не понимал, что вообще здесь делаю».«Он лучший из всех, кого я видел за много, много лет. Пожалуй, последним, кто произвел такое же впечатление, был Марио Лемье.

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