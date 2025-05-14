Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью. Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки и подготовке к боям за Сумы, сообщило ТАСС.
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