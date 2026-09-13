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Кузнецов о том, как надо играть с «Автомобилистом»: «Если бы я знал, миллиардером был бы. По моментам равный бой был»

Нападающий « Сибири »  Евгений Кузнецов  высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (2:5). – Почему робко начали матч? – Не знаю, сложно сказать, так получилось.

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