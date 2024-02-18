Найденного в мусорном баке младенца перевели из реанимации в стационар

Известия/Михаил Терещенко Найденного в мусорном баке в Новосибирске младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных Новосибирской областной больницы, передает ТАСС сообщение областного Минздрава.
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