«Недостаточно слов, чтобы выразить благодарность за такой подарок»: неофици...

«Недостаточно слов, чтобы выразить благодарность за такой подарок»: неофициальная русская озвучка трейлера The Witcher 4 привела фанатов в восторгОфициальную русскую озвучку ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 («Ведьмак 4») от студии CD Projekt Red, скорее всего, не получит.