Боня не сдаётся: телезвезда подала апелляцию после обидного отказа суда в деле против экс-невесты Лепса

Виктория Боня явно не из тех, кто легко опускает руки. Телеведущая и популярный блогер решила дать второй шанс своей судебной истории и подала апелляцию после того, как Кузьминский районный суд Москвы отказал ей в иске к Авроре Кибе — бывшей невесте Григория Лепса.
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