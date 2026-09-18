Боня не сдаётся: телезвезда подала апелляцию после обидного отказа суда в деле против экс-невесты Лепса

Виктория Боня явно не из тех, кто легко опускает руки. Телеведущая и популярный блогер решила дать второй шанс своей судебной истории и подала апелляцию после того, как Кузьминский районный суд Москвы отказал ей в иске к Авроре Кибе — бывшей невесте Григория Лепса.