Политолог указал на двойственную позицию США в отношении МУС

Позиция США в отношении Международного уголовного суда (МУС) демонстрирует наличие двойных стандартов, так как они, с одной стороны, хотят использовать МУС как инструмент, а с другой стороны, неоднократно заявляли, что юрисдикция суда на них не распространяется.
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