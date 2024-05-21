Политолог указал на двойственную позицию США в отношении МУС

Позиция США в отношении Международного уголовного суда (МУС) демонстрирует наличие двойных стандартов, так как они, с одной стороны, хотят использовать МУС как инструмент, а с другой стороны, неоднократно заявляли, что юрисдикция суда на них не распространяется.