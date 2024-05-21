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Политолог указал на двойственную позицию США в отношении МУС

Политолог указал на двойственную позицию США в отношении МУС

Позиция США в отношении Международного уголовного суда (МУС) демонстрирует наличие двойных стандартов, так как они, с одной стороны, хотят использовать МУС как инструмент, а с другой стороны, неоднократно заявляли, что юрисдикция суда на них не распространяется.

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