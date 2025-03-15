Вагенкнехт: пандемия стала самым авторитарным периодом в истории Германии

Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии. Об этом заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.
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