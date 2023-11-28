В Китае “загадочная” пневмония – не что иное, как смесь обычных респираторных микробов

© New-science.ru На прошлой неделе появились тревожные сообщения о недиагностированной пневмонии у групп детей, переполненных больницах и опасениях по поводу возможного сокрытия эпидемии на севере Китая, в частности в Пекине и провинции Ляонин.
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