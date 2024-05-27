Сафиева в интервью радио Свобода/ Пожилая женщина у развалин дома во время погромов в Таджикистане.
Квартиру на Рублёвке таджикской поэтессе за русские погромы в Душанбе!
Комментарии
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Светлана Ефименко
такие как она "присоски"могут везде найти пособников и авантюристов приспособленцев и идти в отказ как при гитлере чтоб спасти свою шкуру! а сколько она уничтожила народу РУССКОГО СВОИМИ ПРИЗЫВАМИ?! ни кто не захотел с ней разбираться?! или нашла своих таджиков заплатила и ее прикрыли все архивы?! ушлая бабенка! и почему она считает что кроме ее нации ни кто не оставит потомков? а только таджики? а пусть идут в армию как наши ребята и тогда посмотрим что могут наши ребята и ваши?!или они могут убивать безоружных людей и драпать от правосудия? или избивать РУССКИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН, И ИНВАЛИДОВ КУЧЕЙ НАПАДАТЬ НА ОДНОГО С НОЖАМИ?!ОНИ БЕЗ НОЖЕЙ НЕ ХОДЯТ И ЕСЛИ НАДО ИЛИ ХОТЯТ ЧТО ТО ОТОБРАТЬ СОБИРАЮТСЯ КУЧЕЙ И ИЗБИВАЮТ!
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10 час.
Лс
Людмила смирнова
квартиру в Москве изъять у русофобки
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4 час.
СБ
Сергей Б
ПРИСОСАЛАСЬ. Какое отношение она имеет к России? Таджичке место в любимом Таджикистане. хочешь впо Кремлю походить- выписывай визу и погости пару дней и назад, к своим "коронам" (в переводе слова "тодж")
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1 час.
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