Квартиру на Рублёвке таджикской поэтессе за русские погромы в Душанбе!

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Светлана Ефименко
такие как она &quot;присоски&quot;могут везде найти пособников и авантюристов приспособленцев и идти в отказ как при гитлере чтоб спасти свою шкуру! а сколько она уничтожила народу РУССКОГО СВОИМИ ПРИЗЫВАМИ?! ни кто не захотел с ней разбираться?! или нашла своих таджиков заплатила и ее прикрыли все архивы?! ушлая бабенка! и почему она считает что кроме ее нации ни кто не оставит потомков? а только таджики? а пусть идут в армию как наши ребята и тогда посмотрим что могут наши ребята и ваши?!или они могут убивать безоружных людей и драпать от правосудия? или избивать РУССКИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН, И ИНВАЛИДОВ КУЧЕЙ НАПАДАТЬ НА ОДНОГО С НОЖАМИ?!ОНИ БЕЗ НОЖЕЙ НЕ ХОДЯТ И ЕСЛИ НАДО ИЛИ ХОТЯТ ЧТО ТО ОТОБРАТЬ СОБИРАЮТСЯ КУЧЕЙ И ИЗБИВАЮТ!
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Лс
Людмила смирнова
квартиру в Москве изъять у русофобки
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