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О’Мэлли – о бое Стерлинга и Диллашоу: «Они друг на друга похожи, но Алджо больше борется»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о возможном титульном поединке между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.

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