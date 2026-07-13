Трамп допустил возможность устранения представителей иранских властей

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности устранения членов иранского руководства. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о военной способности США и Израиля воздействовать на текущее правительство Ирана.
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