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Царьград

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Трамп допустил возможность устранения представителей иранских властей

Трамп допустил возможность устранения представителей иранских властей

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности устранения членов иранского руководства. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о военной способности США и Израиля воздействовать на текущее правительство Ирана.

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