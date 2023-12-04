В Ростовской области нашли в петле заключённого, который искупал вину перед законом на производстве

Тело осужденного мужчины нашли повешенным на территории "Исаевского машиностроительного завода".Трагический случай произошёл накануне в Красносулинском районе донского региона на территории предприятия "Исаевский машиностроительный завод".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии