Тутберидзе: ситуация с Валиевой может быть «очень грамотно спланированная акция»

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что её ученица «невинна и чиста». По мнению Тутберидзе, ситуация, которая произошла на Олимпийских играх в Пекине, может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.
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