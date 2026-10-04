SHOT: После осуждения на Украине Потап переносит бизнес Каменских в США

Американская регистрация совпала с новым витком языкового скандала вокруг дуэта.Алексей Потапенко, известный как Потап, в конце сентября зарегистрировал во Флориде компанию NICE2CU INTERNATIONAL CORP.
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