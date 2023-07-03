Андрей Травников поднялся на одну ступеньку в губернаторском рейтинге

Итоги работы глав регионов за май и июнь оценил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг".Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 14 место в рейтинге губернаторов, составленном специалистами Центра информационных технологий "Рейтинг".
Итоги работы глав регионов за май и июнь оценил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг".Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 14 место в рейтинге губернаторов, составленном специалистами Центра информационных технологий "Рейтинг".
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