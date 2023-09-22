ВОЗ, Гейтс и Blackrock хотят захватить мир Комментарий: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) практически незаметно для общественности работает над тем, чтобы значительно расширить свои полномочия и узурпировать далеко идущий контроль через черный ход.