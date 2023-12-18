Минэнерго планирует внести исключения в заградительную пошлину на нефтепродукты Наталья МарковаГлава Минэнерго Николай Шульгинов представил новые инициативы по дальнейшему совершенствованию условий заградительной пошлины для нефтепродуктов.
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