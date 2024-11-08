«Высоцкий не хотел надевать милицейскую форму»

Легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя» впервые вышел на телеэкраны 11 ноября 1979 года. В День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября, РЕН ТВ покажет все серии советского кинохита — в эфире с 15:30.