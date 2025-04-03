Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лодяновa
    Мурашко вообще враг российского народа! Может он соросенок?"Впереди планеты ...
  • Aнатолий Райков
    А я,даже первую часть не смотрел.Анонсирован боеви...
  • Гарий Щерба
    Нечего  с ОЛЛИГАРХАМИ ВОРАМИ  из 90-ых  МЕНДАЛЬНИЧАТЬ , НАДО КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЕ ,,ЖИРНЫЕ,,  ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ , ПОРТЫ  ...Призрак приватиза...

В Роскачестве объяснили, можно ли увольнять человека за опоздание

В Роскачестве объяснили, можно ли увольнять человека за опоздание

По закону предусмотрены более мягкие меры наказания Работодатель не имеет права уволить сотрудника только за единичное опоздание на работу, однако может применить дисциплинарное взыскание – например, сделать замечание или вынести выговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх