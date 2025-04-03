В Роскачестве объяснили, можно ли увольнять человека за опоздание

По закону предусмотрены более мягкие меры наказания Работодатель не имеет права уволить сотрудника только за единичное опоздание на работу, однако может применить дисциплинарное взыскание – например, сделать замечание или вынести выговор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии