Минниханов поздравил 430-й полк с присвоением звания «гвардейский»

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил командира 430-го мотострелкового полка полковника Айдара Байрамгулова и личный состав подразделения с присвоением почетного наименования «гвардейский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии