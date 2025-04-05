НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Михаил Дегтярев: «К решению гимнастов относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность»

5 апреля стало известно, что российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из-за необоснованных отказов специального комитета FIG в допуске на турниры россиянам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх