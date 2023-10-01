В Выселках на Кубани дебошир на «Ниве» въехал в забор и ударил по лицу полицейского

В Выселках на Кубани дебошир на «Ниве» въехал в забор и ударил по лицу полицейскогоВ станице Выселки на Кубани накануне водитель «Нивы» устроил ДТП, а когда его задерживали полицейские, ударил одного из сотрудников по лицу.
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