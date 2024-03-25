Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям об особенностях работы с единым налоговым платежом и единым налоговым счетом

Об этом в ходе семинара на тему «Особенности перехода на единый налоговый платеж», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.