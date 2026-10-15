США хотят смягчить санкции против теневого флота России, чтобы дополнительно снизить цены на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДП Подоляка: ВС Р...
- ДП Подоляка: ВС РФ п...
- Не России решать,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым