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Монреаль (ATP). 1-й круг. Берреттини сыграет с Навоне, Фучович – с Муте, Чилич – с Симабукуро

Маттео Берреттини сыграет с Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Монреале. Сетка турнира здесь .

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