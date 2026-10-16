Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансовые потребности Украины будут расти. Об этом сообщает РИА Новости.
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