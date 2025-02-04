Россия поставила почти половину урана в Южную Корею Российские поставки обогащенного урана в 2024 году заняли первое место в импорте Южной Кореи, достигнув $649,5 млн в стоимостном выражении.
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Россия поставила почти половину урана в Южную Корею Российские поставки обогащенного урана в 2024 году заняли первое место в импорте Южной Кореи, достигнув $649,5 млн в стоимостном выражении.
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