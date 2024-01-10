Су-34 уничтожают, Ми-8ПСГ сопровождают. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны РФ опубликовало серию видео с работой российской авиации. В частности, оборонное ведомство продемонстрировало, как специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических Сил (ВКС) выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении.
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