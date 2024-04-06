Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну

Ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну. Такие выводы сделали на основе совместных исследований Центра по ликвидации ядерного оружия Университета Нагасаки (RECNA), американского аналитического центра Nautilus Institute for Security and Sustainability и Азиатско-Тихоокеанской сети лидеров по ядерному нераспространению и разоружению.