Незаконные постройки обнаружены на территории Чикойского национального парка

Около сорока административных правонарушений, связанных с нарушением правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях выявлено за 11 месяцев 2023 года на территории Нацпарка «Чикой», об этом сообщили в дирекции парка.
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