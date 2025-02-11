Россия последовательно защищает свои национальные интересы и будет противодействовать попыткам фальсификации истории -- В. Путин

Москва, 10 февраля /Синьхуа/ -- В нынешней непростой международной обстановке Россия последовательно защищает свои национальные интересы, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка.
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