Стало известно, благодаря кому к нам завозят миллионы мигрантов

Владимир Гусев

Всё это отговорки! Ну ладно курировали и финансировали, НО всегда при желании можно найти непосредственного исполнителя. Вот их расстрелять под камеру тысяч 20, выгнать ненужных азиатов и всё встанет на свои места. У каждой проблемы есть ФИО!!!