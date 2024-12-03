Автор Андрей Гудов В последние годы кого только не обвиняли в практически неконтролируемой миграции, когда огромные потоки гастарбайтеров, часто нелегальных и в большинстве своём из стран Средней Азии, заполонили нашу страну.
Стало известно, благодаря кому к нам завозят миллионы мигрантов
Комментарии
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Владимир Гусев
Всё это отговорки! Ну ладно курировали и финансировали, НО всегда при желании можно найти непосредственного исполнителя. Вот их расстрелять под камеру тысяч 20, выгнать ненужных азиатов и всё встанет на свои места. У каждой проблемы есть ФИО!!!
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15 час.
ТН
Т Н
Почему «только стало известно»? Известно давно. НО! Тщательно замалчивается всеми! Пусть пипл беспорядочно пар спускает в соцсетях: выгнать! не давать! … А на деле единственную инициативу - и ту правительство отклонило.
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11 час.
Д
Даяна
Перекрыть все финансовые потоки, тогда сами сбегут.
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4 час.
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