Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай николай
    С единаросов спросить надо кто это делает , сталинские законы принимать надо"Дорогие наши сол...
  • Даяна
    Перекрыть все финансовые потоки, тогда сами сбегут.Стало известно, б...
  • Sergiy Che
    Оккупантов вошедших на Украину нужно просто мочить наравне с бандероСБУшной сволотой - разницы никакой (их уже и так ...Даже не мечтайте:...

Стало известно, благодаря кому к нам завозят миллионы мигрантов

Стало известно, благодаря кому к нам завозят миллионы мигрантов

Автор Андрей Гудов В последние годы кого только не обвиняли в практически неконтролируемой миграции, когда огромные потоки гастарбайтеров, часто нелегальных и в большинстве своём из стран Средней Азии, заполонили нашу страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Гусев
Всё это отговорки! Ну ладно курировали и финансировали, НО всегда при желании можно найти непосредственного исполнителя. Вот их расстрелять под камеру тысяч 20, выгнать ненужных азиатов и всё встанет на свои места. У каждой проблемы есть ФИО!!!
Ответить
15 час.
ТН
Т Н
Почему «только стало известно»? Известно давно. НО! Тщательно замалчивается всеми! Пусть пипл беспорядочно пар спускает в соцсетях: выгнать! не давать! … А на деле единственную инициативу - и ту правительство отклонило.
Ответить
11 час.
Д
Даяна
Перекрыть все финансовые потоки, тогда сами сбегут.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх