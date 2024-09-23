Битлджус снова в деле: новый фильм Тима Бёртона возглавил мировой прокат

Warner Bros. неожиданно сорвали куш с продолжением культового «Битлджуса» Тима Бёртона. Изначально фильм хотели выпустить на HBO Max с большим бюджетом, но сам режиссёр настоял на кинотеатральном релизе, урезав расходы на 50 миллионов долларов.
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