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Битлджус снова в деле: новый фильм Тима Бёртона возглавил мировой прокат

Битлджус снова в деле: новый фильм Тима Бёртона возглавил мировой прокат

Warner Bros. неожиданно сорвали куш с продолжением культового «Битлджуса» Тима Бёртона. Изначально фильм хотели выпустить на HBO Max с большим бюджетом, но сам режиссёр настоял на кинотеатральном релизе, урезав расходы на 50 миллионов долларов.

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