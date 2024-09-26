Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн официально завершили развод. Об этом сообщает DailyMail. Экс-супруги решили вопросы, связанные с распределением прав на интеллектуальную собственность и денежные поступления.
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