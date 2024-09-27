В Смольном многодетным семьям вручили микроавтобусы

На начало нынешнего года в Петербурге проживает 55094 таких семей с 178397 детьми Согласно Социальному кодексу Санкт‑Петербурга, семьям с семью и более несовершеннолетними детьми компенсируются расходы на покупку транспортного средства.
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