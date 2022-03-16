Роналду вылетел в 1/8 финала ЛЧ 3-й год подряд. После ухода из «Реала» он не проходил дальше 1/4-й

Криштиану Роналду вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов 3-й год подряд. Его «Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх