Планы Киева на 1000 дронов в день по нашей территории: почему логистика врага должна быть парализована полностью

Массированная атака беспилотников на Ростовскую область вновь продемонстрировала уязвимость приграничных регионов.
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