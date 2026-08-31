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Эмиссар Трампа готовится к скорому визиту в Белоруссию за очередными «политзаключенными»

Эмиссар Трампа готовится к скорому визиту в Белоруссию за очередными «политзаключенными»

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул планирует в скором времени приехать в эту страну, чтобы добиться от местных властей освобождения «еще большего числа политзаключенных».

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