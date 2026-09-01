Нидерланды: Представители полиции призвали людей оставаться дома и избегать района дороги Эвейксевег в Оверасселте, провинция Гелдерланд, с вечера из-за продолжающейся угрозы на фоне расследования стрельбы, предположительно связанной со спором о незаконном обороте наркотиков, в результате которого один человек погиб, а двое полицейских получили ранения.