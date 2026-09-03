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Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова

Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова

Большинство участников уличных акций в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова даже не знают его фамилии, указал экс-премьер страны Николай Азаров, передает РИА Новости .

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