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В США подвергли жёсткой критике требование России к Украине: "Не имеет шансов"

В США подвергли жёсткой критике требование России к Украине: "Не имеет шансов"

Американский политик Энтони Блинкен считает неприемлемым признание сложившихся территориальных реалий со стороны УкраиныГоссекретарь США Энтони Блинкен вместе со своим коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли принял участие в пресс-конференции.

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