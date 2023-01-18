В США подвергли жёсткой критике требование России к Украине: "Не имеет шансов"

Американский политик Энтони Блинкен считает неприемлемым признание сложившихся территориальных реалий со стороны УкраиныГоссекретарь США Энтони Блинкен вместе со своим коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли принял участие в пресс-конференции.